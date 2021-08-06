Президент России Владимир Путин похвалил башкирский мед. Глава государства рассказал, что попробовал данный мед, сообщает РИА «Новости».

«Очень вкусно», — ответил Владимир Путин во время встречи с работниками и строителями завода «Цемикс». У президента до этого спросили, знает ли он что-нибудь о башкирском меде.

Также Владимир Путин добавил, что Башкирия замает вторую позицию по объемам производства меда в России. На первом месте, по его словам, располагается Приморский край, однако разница в объемах производства не слишком значительная.

Российский президент обратил внимание, что в конце 2020 года был принят закон о поддержке пчеловодства.

«Я сейчас публично, на камеру говорю, что это прекрасный продукт, всем рекомендую, я сам пробовал, очень доволен», — сказал Владимир Путин.

В июле Путин съел любимый пломбир на МАКС-2021. На записи было видно, что стаканчики «Коровка из Кореновки» принесли в розовом кейсе.