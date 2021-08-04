В Красноярске проверят больницу, где делали операцию с помощью дрели

Минздрав Красноярского края поручил местной больнице скорой медицинской помощи провести проверку после появления информации об использовании хозяйственной дрели для трепанаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По факту распространенной в СМИ информации об использовании оборудования немедицинского характера при лечении пациентов в КГБУЗ КМКБ СМП министерством здравоохранения Красноярского края направлено поручение администрации учреждения о проведении проверки по данным, представленным в СМИ», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что по результатам проведенной проверки будут предприняты соответствующие решения.

Ранее в Красноярской больнице скорой медпомощи заявили, что данные о якобы использовании учреждением хозяйственной дрели не соответствует действительности. По уточнению пресс-службы, для трепанации применяют сертифицированное медицинское оборудование.