Досрочно открылась часть закрытого участка Сокольнической ветки московского метро

Станции Сокольнической ветки столичной подземки были досрочно открыты для пассажиров. Вновь работают станции «Юго-Западная», «Университет» и «Воробьевы горы» на «красной» линии, заявили представители метрополитена Москвы на странице в Twitter.

«Изменился закрытый участок Сокольнической линии. Досрочно открыты станции «Юго-Западная», «Университет» и «Воробьевы горы». Нет движения между «Университетом» и «Юго-Западной», — уточнили в пресс-службе метро на странице в социальной сети.

Станция «Проспект Вернадского» все еще закрыта до 8 августа включительно, предупредили пассажиров.

Движение поездов между станциями «Спортивная» и «Тропарево» Сокольнической линии приостановить планировали по 8 августа текущего года. Это требовалось для открытия в сентябре юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ).

Ранее в Москве были определены названия еще девяти станций новой ветки метро. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Сама ветка будет называться Троицкая, ее протяженность составит 40 км.