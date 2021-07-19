Оштрафованная сотрудница «Ленты.ру» рассказала свою версию инцидента

Сотрудница «Ленты.ру» Анастасия Завьялова, оштрафованная по части 2 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство), рассказала свою версию событий при задержании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Завьялова отмечает, что, гуляя с подругой по Чистопрудному бульвару, она увидела, как полицейские заводят в автозак несовершеннолетнюю девочку.

Сотрудница «Ленты.ру» начала снимать происходящее на видео и попросила одного из представителей правоохранительных органов показать нагрудный значок. По ее словам, в ответ полицейский толкнул ее и отказал в просьбе.

«После этого я продолжила прогулку со своей подругой. Через пару секунд на меня напал сотрудник полиции, скрутил мне руки. Я кричала, что мне больно. Когда меня заводили в автозак, меня ударили головой об столб и продолжали скручивать руки. На мои просьбы вызвать скорую никто ничего не ответил», — рассказала Завьялова журналистам.

Ранее Басманный суд Москвы признал Завьялову виновной в административном правонарушении и назначил ей штраф в тысячу рублей.

Главный редактор «Ленты.ру» Владимир Тодоров сообщил, что решение суда будут обжаловать.