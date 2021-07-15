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У берегов Канады случайно нашли двух редких полярных китов

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Спасатели надеются освободить двух находящихся под угрозой исчезновения североатлантических гладких китов, пойманных в рыболовные снасти у атлантических берегов Канады, сообщает телеканал «CBC News».

Отмечается, что млекопитающие были обнаружены в водах залива Святого Лаврентия.

Активисты, занимающиеся спасением китов, уточняют, что, возможно, одна из двух — это 16-летняя самка, передвижение которой отслеживают практически с рождения. Несколько лет назад ее детеныш погиб в результате столкновения с кораблем во время миграции.

В последний раз подобные происшествия с полярными китами фиксировались у канадских берегов в 2019 году, отмечает телеканал.

Северные гладкие киты живут вблизи побережья, поэтому они стали одними из первых китов, на которых велась охота. Этот вид китов— один из наиболее уязвимых в мире. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, в настоящее время в живых осталось менее 400 особей.

Ранее сообщалось, что в Австралии случайно нашли вымершую 150 лет назад мышь.

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