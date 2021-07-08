Москва заняла первое место в рейтинге «самых любвеобильных» городов

Москва, Барнаул и Белгород заняли первые три строчки в рейтинге топ-10 «самых любвеобильных» городов России — с наибольшим количеством пар, состоящих в отношениях или в браке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу социальной сети «Одноклассники».

Соцсеть составила рейтинг на основе открытых данных пользователей, указавших в своем профиле статус «в отношениях» или «в браке».

В Москве и Московской области доля пользователей в парах составляет 18,3% от общего числа профилей, в Барнауле — 11%, в Белгороде — 10,8%.

Также в десятку вошли Ульяновск (10,6%), Кемерово (10,2%), Оренбург (10,1%), Омск (10%), Воронеж (9,9%), Хабаровск (9,5%), Тюмень (9,4%). Наименьшую долю пользователей, состоящих в отношениях, возглавили Санкт-Петербург (4,9%), Казань (5,2%) и Пермь (6,3%).

Исследование показало, что почти каждый шестой пользователь (15% респондентов) нашел постоянного партнера через социальные сети. Более трети (35%) считают, что в соцсетях можно знакомиться только для легкого флирта, 30% — что это отличная возможность завести крепкие отношения.

«Одноклассники» также выяснили, насколько часто партнеры следят за своей второй половинкой. 19% признались, что просматривают действия партнера в соцсетях, 10% делают это постоянно, а 9% не следят, но знают, что за ними следит их партнер. Полностью доверяют друг другу 44% респондентов, а 18% опрошенных еще не состоят в отношениях», — подчеркнули в пресс-службе.

Рейтинг был составлен совместно с центром ResearchMe, в нем приняли участие 1093 человека старше 18 лет.

Ранее опрос показал, как россияне относятся к браку по расчету.