Почти 80% россиян важен пол исполнителя частных услуг

Большинству заказчиков частных услуг важен пол специалиста, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-сервиса услуг YouDo.com.

Выяснилось, что 79% обращают внимание на пол специалиста, когда решают, кому доверить выполнение задачи. При этом для заказчиков-мужчин этот фактор важнее, чем для заказчиц.

53% в первую очередь важен опыт исполнителя. Что касается возраста, то мастерам младше 35 лет доверяют работу в 3 раза реже, чем людям от 35 лет и старше. Также почти 60% заказчиков смотрят на национальность специалиста.

Кроме того, аналитики выяснили, выполнение каких услуг россияне готовы поручить с большей вероятностью мужчинам, а какие — женщинам. Так, мастерам мужского пола доверяют установку и ремонт техники (75%), ремонт и строительство (69%), водительские перевозки (48%). Меньше всего мужчинам доверяют уборку (2%). Женщинам чаще отдают предпочтение в уходе за детьми (85%), бьюти-услугах (68%) и уборке (63%). Наибольшее недоверие у респондентов вызывают водители-женщины — лишь 2% заказчиков отдали бы в этом вопросе предпочтение им, а не мужчинам.

Опрос проводился среди 1 852 респондентов из всех регионов страны.