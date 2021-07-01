Белоруссия разрешила безвизовый въезд иностранным гражданам для вакцинации

Белоруссия с 15 июля предоставит безвизовый въезд гражданам 73 государств на срок до пяти суток для вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает «БелТА» со ссылкой на пресс-службу президента страны Александра Лукашенко.

Вакцинацию иностранных граждан от коронавируса планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. В публикации также говорится, что Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Белоруссии.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Белоруссию по иным основаниям, уточнили в пресс-службе.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что республика по договоренности с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V».