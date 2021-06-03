Протасевич рассказал о своем взгляде на уличные протесты в Белоруссии

Задержанный в Минске основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич в эфире белорусского телеканала «ОНТ» заявил, что был против того, чтобы призывать людей выходить на улицы белорусских городов после того, как протесты были официально приостановлены.

«Я открыто говорил, что у нас нет «улиц» и не будет. Глупо призывать выйти, если никто не выйдет!», — заявил Протасевич.

Он отметил, что у него по этим вопросам были конфликты с Франаком Вечоркой и представителями ByPOL, которые требовали от него, как руководителя NEXTA, повышать «протестную активность».

Ранее Протасевич назвал людей, причастных к координации протестов в Белоруссии.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку лайнер ирландской авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Находившийся на его борту основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан белорусскими правоохранительными органами. Также была задержана его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии Протасевич обвиняется по нескольким статьям, в том числе в организации массовых беспорядков. Telegram-канал NEXTA признан белорусскими властями экстремистским.