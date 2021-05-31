В Кирове врачи спасли ребенка со стопроцентным поражением легких

Кировские врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких, возникшим в результате заражения COVID-19. Об этом сообщает минздрав области.

Отмечается, что у заболевшей коронавирусом маленькой жительницы Кирова выявили стопроцентное поражение легких. Около месяца девочка провела в реанимации на искусственной вентиляции легких. После этого ее перевели на долечивание и реабилитацию в Кировскую областную детскую клиническую больницу.

«В настоящее время состояние девочки удовлетворительное, компьютерная томография легких показала положительную динамику. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей», — сообщили в минздраве.

Ранее сообщалось, что российские кардиохирурги спасли мужчину, сердце которого находилось в «скорлупе» из кальциевых и известковых отложений. Операция заняла у хирургов пять часов, им приходилось отделять «панцирь» от сердца по миллиметру с помощью молоточка.

По словам Лищука, образование такой оболочки заняло всего полгода, это произошло из-за того, что воспаленная ткань начала замещаться известью и калием. Когда мужчину привезли в больницу, его сердце не справлялось с перекачкой крови, живот был раздут, а ноги отекли.