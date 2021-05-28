Белоруссия может открыть границу для желающих привиться «Спутником V»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика по договоренности с Россией прорабатывает вопрос об открытии переходов на границе для желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран привиться от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает «БелТА».

Лукашенко сказал об этом на встрече с главами делегаций заседания Совета глав правительств государств содружества.

«Мы договорились с президентом России о том, что Беларусь откроет несколько переходов на этой границе, обустроит там соответствующие палатки, если нужно. У нас хватает на границе этих пунктов, чтобы принять желающих людей с территории Польши, Литвы и других государств. И особенно Украины», — заявил глава республики.

При этом он добавил, что в Белоруссии «нет бешенства» в отношении пандемии и вакцинации населения, и этот вопрос в настоящее время решается.

По его словам, для вакцинации «Спутником V» в Белоруссию хотят попасть граждане из западных государств, «хоть их правительства ведут себя неприлично в отношении Беларуси». Он подчеркнул, что люди просят о помощи.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у страны есть собственные разработки вакцины от коронавируса, но она не торопится с испытаниями, так как хочет учесть возможные будущие штаммы.