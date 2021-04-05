Самолет рейсом Казань — Стамбул направили на техническую посадку в Москву
Самолет, который вылетел из Казани и направлялся в Стамбул в понедельник, 5 апреля, направили на техническую посадку в московский аэропорт Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря казанского международного аэропорта Аделя Гатауллина.
Отмечается, что самолет покинул Казань в 11.10 мск.
Судно было направлено в Москву по решению его командира.
Гатауллин попросил обратиться за комментариями к представителям авиаперевозчика.
Других подробностей не приводится.
2 апреля сообщалось, что в аэропорту Сургута самолет ATR-72 с запущенными двигателями самостоятельно укатился и столкнулся с находящимся на стоянке Як-40. Инцидент произошел в четверг, 1 апреля, во время технического обслуживания самолетов.
В марте самолет из Москвы, на борту которого находились 149 человек, совершил экстренную посадку в аэропорту Краснодара.