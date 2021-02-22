ЕСПЧ получил заявление Минюста РФ о пересмотре принятого решения по Навальному

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил письмо Министерства юстиции России, запросившего ранее о пересмотре принятого в Страсбурге решения по Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мы действительно получили письмо от правительства по поводу этого заявления», — уточнили в страсбургском суде.

20 февраля Министерство юстиции России направило в ЕСПЧ официальное заявление о пересмотре решения палаты суда о применении обеспечительных мер в отношении Навального, а также о признании неприемлемой жалобы его адвокатов, в рамках которой запрашивались обеспечительные меры.