Следователи проверят похищение пиратами россиянина в Гвинейском заливе

Следователи начали проверку после того, как в ночь на 30 ноября 2020 года пираты похитили российского моряка при нападении на танкер Agisilaos. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту захвата моряков в Гвинейском заливе, в числе которых гражданин РФ, организована доследственная проверка», — сообщило ведомство.

Подчеркивается, что россиянин уже освобожден.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пираты захватили трех заложников на греческом танкере около Нигерии

— В Гвинейском заливе пираты похитили российского моряка

— Троих россиян освободили из плена в Ливии