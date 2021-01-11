Появилось видео падения мальчика на рельсы в московском метро

Падение мальчика на рельсы на станции метро «Бабушкинская» в Москве попало на видео. Кадры публикует Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

На записи видно, как ребенок идет по краю платформы, а затем падает на рельсы прямо перед подъезжающим поездом.

Машинисту удалось быстро затормозить. Затем он обесточил рельс и достал мальчика.

Как сообщалось ранее, машиниста ждет награда за спасение ребенка.

В Дептрансе призвали москвичей быть внимательными на станциях метро и не подходить близко к краю платформы.

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