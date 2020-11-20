Эксперт назвала оптимальную дозу вина в день для женщин и мужчин

Женщинам рекомендуется в день в среднем употреблять не более 150 мл вина, мужчинам — 250 мл. Такое мнение выразил винный эксперт Влада Губернская, передает РИА «Новости».

«Лучше каждый день по бокалу, чем «я не пью - не пью», а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам — 250 миллилитров», — рассказала Губернская в ходе форума «Первые лица».

Она также отметила, что показатели зависят и от роста, телосложения, массы тела.

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