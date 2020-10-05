Мужчина прикурил от Вечного огня в Ростове-на-Дону
Катерина Медведева
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Полиция начала проверку после видео, на котором мужчина прикуривает от Вечного огня в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.
Инцидент произошел на Театральной площади, где расположен мемориал воинам-освободителям города.
«По данному факту проводится проверка, направленная на установление данного лица», — рассказали в пресс-службе ведомства.
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