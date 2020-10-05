Мужчина прикурил от Вечного огня в Ростове-на-Дону

Полиция начала проверку после видео, на котором мужчина прикуривает от Вечного огня в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по области.

Инцидент произошел на Театральной площади, где расположен мемориал воинам-освободителям города.

«По данному факту проводится проверка, направленная на установление данного лица», — рассказали в пресс-службе ведомства.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Калининграде задержан вандал, повредивший горелку Вечного огня

— Полиция установила личности сушивших одежду у Вечного огня в Кирове

— В Оренбурге следователи разыскивают подростков, потушивших Вечный огонь