Историк Соколов подал иск к бывшей сожительнице-студентке

Обвиняемый в убийстве аспирантки историк Олег Соколов подал иск в отношении своей бывшей сожительницы и студентки Екатерины Пржигодзкой о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в качестве ответчика в документе фигурирует ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое выпустило фильм «Приглашение на бал. Жертвы русского Наполеона».

Историк выступил с требованием опровергнуть те порочащие сведения, которые были представлены в данном фильме, а также возместить моральный вред в размере тысячи рублей с каждого ответчика.

Согласно иску, порочащая информация содержится в видеообращении Пржигодзкой, которая зачитала часть решения суда. Кроме того, Соколов требует удалить фильм из сети.

По данным следствия, 7 ноября 2019 года в Петербурге Соколов застрелил аспирантку и свою возлюбленную Ещенко. Через два дня историк расчленил тело, чтобы уничтожить. 9 марта доцента вытащили из реки Мойки, куда он случайно упал, когда пытался выбросить останки девушки. Соколов признал свою вину и назвал мотивом преступления ссору с возлюбленной.

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