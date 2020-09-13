В центре Минска закрыли семь станций метро из-за протестов

В центре Минска закрылись семь станций метро из-за протестов. Об этом сообщает минский метрополитен в Telegram-канале.

Станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Немига приостановили работу с 14.40 мск. Поезда следуют без остановки на данных станциях.

Как отмечается, такие меры были приняты «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов милиция и внутренние войска применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже в стране началась забастовка на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требовали проведения новых выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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