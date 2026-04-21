«Он изменил мир». 10 лет со дня смерти Принса

21 апреля исполнилось 10 лет со дня смерти легендарного гитариста-виртуоза и композитора Принса Роджерса Нельсона, больше известного под псевдонимом Принс.

Он родился 7 июня 1958 года в американском Миннеаполисе в семье пианиста и джазовой певицы. В семилетнем возрасте освоил фортепиано, в 13 лет — гитару, а еще через год — ударную установку.

За два месяца до своего 20-летия Принс выпустил свой дебютный альбом For You, выдержанный в жанре ритм-энд-блюз. Однако прорывной стала пятая пластинка 1999, выпущенная в 1982-м.

Спустя два года вышел самый популярный альбом Принса — Purple Rain, который был выпущен в качестве саундтрека к одноименному музыкальному фильму («Пурпурный дождь») с его участием. Пластинка разошлась тиражом более 20 млн копий, многие издания называли ее одной из величайших.

Дискография Принса включает 40 студийных альбомов, а также множество концертных записей, сборников и синглов. По всему миру продано более 100 млн копий его альбомов. Музыкант создал так называемый «звук Миннеаполиса» на стыке фанка, рока, поп-музыки и R&B.

Принс — лауреат семи премий «Грэмми», премий «Оскар» и «Золотой глобус». Его имя включено в Зал славы рок-н-ролла и Зал славы ритм-энд-блюза.

Музыкант был женат дважды. Первой супругой Принса была танцовщица из его группы Майте Гарсия (1996—2000). Их ребенок умер в 1996-м спустя неделю после рождения, больше детей у музыканта не было. Второй женой Принса стала сотрудница его благотворительного фонда Мануэла Тестолини (2001—2006).

Музыкант скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет в своем поместье. Причиной стала случайная передозировка обезболивающего. Через два дня его тело кремировали.

«Он изменил мир! Он был настоящим провидцем. Какая потеря. Я совершенно опустошена», — написала после его смерти Мадонна.

