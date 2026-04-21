«От удара оторвало голову». Mercedes без номеров насмерть сбил двух человек в центре Москвы

Устроившая смертельное ДТП в Москве водитель Mercedes была пьяна, ее задержали

Последствия ДТП на улице Садовой-Черногрязской в Москве, 20 апреля 2026 года

В центре Москвы вечером 20 апреля произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей: погибли два человека, еще несколько получили травмы. По данным МВД, 29-летняя женщина в состоянии опьянения за рулем Mercedes на большой скорости сбила курьера на электровелосипеде, после чего протаранила ряд машин и вылетела на встречную полосу. Что известно о погибших и деталях смертельной аварии — в материале «Газеты.Ru».

В столичном МВД сообщили, что устанавливают все обстоятельства массовой аварии в центре Москвы. По данным полиции, ДТП произошло 20 апреля около 23:05 у дома №13 на улице Садовой-Черногрязской: в столкновении участвовали восемь автомобилей.

Как уточнили в ведомстве, водитель Mercedes 1996 года рождения была пьяна. Она входила в поворот на большой скорости и не справилась с управлением. Сначала она сбила мужчину на электровелосипеде, затем врезалась в припаркованную машину, наехала на дорожное ограждение и после этого столкнулась еще с пятью автомобилями.

В результате аварии погибли два человека — велосипедист и пассажирка одного из автомобилей. Она скончалась в больнице от полученных травм. Еще двое обратились за медицинской помощью. Водителя задержали, возбуждено уголовное дело.

По словам очевидцев, удар от столкновения был такой сильный, что ехавшему на велосипеде курьеру оторвало голову. Момент массового ДТП попал на видео.

Водитель одного из автомобилей, попавших в аварию, рассказал, что в ДТП погибла его жена. По его словам, столкновение произошло внезапно и удар пришелся в бок машины.

«Это было сзади меня все, просто вдарило сбоку, я никак не ожидал», — заявил он.

Мужчина отметил, что не успел среагировать: Mercedes врезался в автомобиль именно со стороны пассажирского сиденья, где находилась его супруга.

Что известно о задержанной

По данным Telegram-канала Baza, за рулем немецкой иномарки находилась 29-летняя Анна В. По информации СМИ, ранее она работала в Россотрудничестве. Как сообщили в дептрансе Москвы, девушка ездила без номеров .

Как уточнил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, в отношении нее возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц»).

Эта статья предусматривает лишение свободы от восьми до 15 лет, а также лишение права занимать определенные должности или вести определенную деятельность до трех лет.

В столичной прокуратуре добавили, что взяли на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по факту ДТП.