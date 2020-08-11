Число жертв взрыва в Бейруте увеличилось до 171
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Число погибших при взрыве в порту Бейрута выросло до 171, передает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на Минздрав Ливана.
По данным канала, также пропавшими без вести числятся по меньшей мере 30 человек.
Ранее сообщалось о не менее 164 жертвах инцидента в ливанской столице.
4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. В результате трагедии погибли свыше 160 человек, ранены более 5 тыс. человек, более 300 тыс. остались без крова. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2 750 тонн аммиачной селитры.
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