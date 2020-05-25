Первый пациент с коронавирусом умер в Курганской области

В Курганской области скончался первый пациент, у которого была выявлена коронавирусная инфекция. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный штаб.

Отмечается, что погибшей была пожилая женщина 1944 года рождения, у нее были сопутствующие болезни.

«Причиной смерти стало тяжелое соматическое заболевание», — говорится в сообщении.

Известно также, что заболевание ее проходило в тяжелой форме, пациентка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Один из ее родственников также инфицирован, но его болезнь проходит в легкой форме.

К настоящему времени летальные исходы еще не зафиксированы в Горном Алтае, на Сахалине и в Ненецком автономном округе.

По данным оперштаба, в Курганской области выявлено за сутки шесть новых случаев COVID-19, всего - 189. По выздоровлении выписаны 79 человек.

По состоянию на 25 мая в России выявлено 353 427 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 3 633 летальных исхода, выздоровели 118 798 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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