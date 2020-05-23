Врач рассказала, какие продукты помогут поднять настроение

Бананы, грецкие орехи и шпинат помогают выработать серотонин в организме человека, который является залогом хорошего настроения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на врача-психиатра Московской области Ольгу Сиволдаеву.

Специалист объяснила, что сам по себе серотонин не содержится в пищевых продуктах, но упомянутые из них помогают вырабатывать это вещество.

«В грецких орехах находятся Омега-3 жирные кислоты, которые способствуют, опять же, выработке серотонина, и в шпинате находится фолиевая кислота», — рассказала Сиволдаева.

Врач также рассказала, что серотонин влияет на температуру тела, настроение, сон, свертываемость крови и аппетит.

В день в среднем необходимо употреблять один или два банана, порядка 100 граммов грецких орехов и 200 граммов шпината.

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