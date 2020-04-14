Мурашко: более половины регионов России мобилизовали медслужбы
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что более половины российских регионов мобилизовали медицинские учреждения. Об этом он рассказал в эфире «России 1».
Он отметил, что регионы готовы оказывать помощь больным новым типом коронавируса COVID-19.
По словам главы Минздрава, мобилизацию медслужбы всех регионов страны «следующей контрольной точкой».
«Следующая контрольная точка - это 28 апреля, в которой должны оказаться все регионы», — заключил Мурашко.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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