Посольство уточнило число застрявших в США российских школьников

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Американское посольство в России заявило, что обладает информацией только о 51 школьнике на территории Соединенных Штатов, сообщает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что в США застряли свыше 70 школьников, которые участвовали в курируемой госдепом США образовательной программе. Министерство уже сделало демарш госдепартаменту и американскому посольству в России в связи с данной ситуацией.

Как уточнили в американской дипмиссии, посольство передало МИД России данные о 51 российском школьнике. Отмечается, что учащиеся обучались в США по программам, спонсируемым бизнес-сектором.

«Работаем над тем, чтобы все иностранные граждане, находящиеся в США, имели доступ к полной информации о возможности вернуться на родину», — добавили в посольстве.

В мире инфицированы вирусом более 1,9 млн человек, выздоровели более 466 тыс. пациентов, умерли — 125 075.

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