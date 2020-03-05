В Нидерландах число заразившихся коронавирусом достигло 82

В Нидерландах 82 человека заражены коронавирусом, сообщает нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).

Ранее сообщалось о 38 заболевших.

По мнению главы минздрава Бруно Брёйнса, резкое увеличение может объясняться тем, что люди не сразу обратились за медицинской помощью.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV. Число зараженных в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались три тысячи, излечились более 52 тысяч. Случаи заражения выявлены еще в 76 странах.

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