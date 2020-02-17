Пропавшего 1,5 месяца назад енота нашли в Ленобласти

В Ленинградской области был найден енот, который пропал 1,5 месяца назад. Об этом в «ВКонтакте» рассказала хозяйка питомца.

Она отметила, что животное по кличке Йокки ушло из дома накануне Нового года утром 31 декабря.

Уточняется, что поисками енота занималась группа добровольцев.

Как добавила хозяйка, животное не одичало, несмотря на опасения, и прекрасно чувствует себя дома. Также через несколько дней Йокки предстоит визит к ветеринару.

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