Ставшую причиной гибели людей аварию на теплопроводе ликвидировали в Перми
Авария на теплопроводе, ставшая причиной затопления хостела в Перми, ликвидирована. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В настоящий момент завершены все работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе, начато заполнение системы теплоснабжения отключенных объектов.
Ранее сообщалось, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.
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