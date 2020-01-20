Ставшую причиной гибели людей аварию на теплопроводе ликвидировали в Перми

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Авария на теплопроводе, ставшая причиной затопления хостела в Перми, ликвидирована. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В настоящий момент завершены все работы по устранению аварии на магистральном теплопроводе, начато заполнение системы теплоснабжения отключенных объектов.

Ранее сообщалось, что при прорыве трубы отопления в пермской гостинице погибли пять человек. Инцидент произошел в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми.

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