Администрация «Лужников» опровергла сообщения о госпитализации 4-летней девочки

Администрация «Лужников» не подтвердила информацию, появившуюся в СМИ, о госпитализации четырехлетней девочки, которая якобы получила травмы в аквапарке, находящемся на территории спорткомплекса. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на заместителя директора по коммуникациям и продвижению АО «Лужники» Юлию Журкину.

По ее словам, в четверг, 16 января, родители девочки обратились в учреждение насчет синяка на ягодице.

«Родители не знали, откуда синяк. Эту гематому обработали в медпункте, и они продолжили купаться и кататься на горках до вечера. Никого, соответственно, не госпитализировали», — заявила Журкина.

Ранее в ряде СМИ сообщили, что в аквапарке, расположенном в спорткомплексе «Лужники», травмировалась и попала в больницу маленькая девочка после того, как ее ногу засосало в сливную трубу бассейна.

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