В центре Москвы девушка упала с высоты
В центре Москвы прохожие обнаружили тело упавшей с высоты девушки. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что пострадавшая была найдена на 1-м Коптельском переулке.
Информация о состоянии здоровья девушки не уточняется.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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