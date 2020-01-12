В центре Москвы девушка упала с высоты

В центре Москвы прохожие обнаружили тело упавшей с высоты девушки. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что пострадавшая была найдена на 1-м Коптельском переулке.

Информация о состоянии здоровья девушки не уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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