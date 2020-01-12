В Новой Москве горит склад

В Новой Москве произошел пожар на территории склада. Об этом сообщается в Twitter МЧС.

Отмечается, что возгорание произошло в поселении Десеновское, СНТ «Ракитки».

Уточняется, что площадь пожара составляет 1600 кв.м. На данный момент огонь локализован. Угроза перехода пламени на соседние здания отсутствует.

Информация о пострадавших не уточняется. Сообщается об обрушении кровли здания.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Крупный пожар произошел в поселке Мосрентген в новой Москве

— Пожар произошел на нефтяном месторождении под Оренбургом

— Гостиница загорелась в Тверской области