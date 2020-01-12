В Новой Москве горит склад
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В Новой Москве произошел пожар на территории склада. Об этом сообщается в Twitter МЧС.
Отмечается, что возгорание произошло в поселении Десеновское, СНТ «Ракитки».
Уточняется, что площадь пожара составляет 1600 кв.м. На данный момент огонь локализован. Угроза перехода пламени на соседние здания отсутствует.
Информация о пострадавших не уточняется. Сообщается об обрушении кровли здания.
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