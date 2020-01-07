Число пострадавших в давке на похоронах Сулеймани возросло до 190 человек

В иранском Кермане число пострадавших в давке во время церемонии прощания с убитым генералом Касемом Сулеймани возросло до 190 человек, передает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что травмы в давке получили 48 человек, погибли 35 человек.

Уточняется, что пострадавших размещают в городских больницах.

Касем Сулеймани был убит 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала. Трамп в свою очередь заявил, что Сулеймани следовало уничтожить много лет назад.

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