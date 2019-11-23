Пожар произошел на нефтяном месторождении под Оренбургом

На Капитоновском месторождении в Оренбургской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России по региону.

Как отмечается, пострадавших нет.

Сообщение в МЧС о возгорание поступило в 06.37 (4.37 мск). Инцидент произошел в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района.

В настоящее время изучается, какие территории затронуло пламя. По данным МЧС, угрозы местному населению нет.

Пожару присвоен второй уровень сложности.

Известно, что в 8.40 (6.40 мск) удалось ликвидировать открытое горение.

Превышения ПДК сероводорода нет, сообщили в ведомстве.

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