Пожар произошел на нефтяном месторождении под Оренбургом
На Капитоновском месторождении в Оренбургской области произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России по региону.
Как отмечается, пострадавших нет.
Сообщение в МЧС о возгорание поступило в 06.37 (4.37 мск). Инцидент произошел в селе Верхняя Платовка Новосергиевского района.
В настоящее время изучается, какие территории затронуло пламя. По данным МЧС, угрозы местному населению нет.
Пожару присвоен второй уровень сложности.
Известно, что в 8.40 (6.40 мск) удалось ликвидировать открытое горение.
Превышения ПДК сероводорода нет, сообщили в ведомстве.
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