Агрессивного енота поймали в Петербурге
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Сотрудники МЧС поймали на севере Петербурга агрессивного енота, сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что перепуганное животное сняли с дерева на Суздальском проспекте.
«Владельца животного установить не удалось, на еноте не было средств индивидуальной идентификации», – уточнили в городском комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Спасатели отметили, что животное отличалось агрессивным поведением, что говорит либо о плохом обращении предыдущего хозяина, либо о том, что животное дикое и не привыкло к людям.
Енота передали в фонд помощи диким животным для обследования.
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