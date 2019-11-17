Северо-запад Африки завалило снегом
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Аномальные холода и снегопады пришли на северо-запад Африки. Кадры редкого явления появились в сети, сообщается в Twitter «Severe-weather.EU».
Поясняется, что для данной местности в это время года характерна плюсовая температура.
Однако, с 15 ноября туда пришли холода, и по прогнозам синоптиков, снегопад продолжится.
Ранее в этих странах с субтропическим средиземноморским климатом с подобным погодным явлением не сталкивались, а привычной температурой для зимы была от +3°С до +10°С.
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