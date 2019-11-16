В Брюсселе за брошенный на землю окурок повысят штраф до €200

В столице Бельгии повысят штраф за брошенный на землю окурок в четыре раза, до €200. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на мэрию Брюсселя.

По словам куратора службы общественной чистоты города Зубиды Желлаб, служба запускает план, предусматривающий установку городских пепельниц, увеличение с января 2020 года штрафа с €50 до €200, а также проект утилизации окурков посредством карманных пепельниц.

Поясняется, что на данные меры власти города пошли по причине того, что почти треть мусора, собираемого коммунальщиками, является окурками. А для их разложения требуется до 15 лет из-за содержания ряда токсичных веществ, таких как свинец, мышьяк, никотин, канцерогены.

Кроме того, в мэрии отметили, что один окурок способен загрязнить до 500 литров воды, что приводит к загрязнению и «убийству» морей.

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