Более тысячи человек эвакуировали в Иркутской области

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Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Вид на подтопленные районы Тулуна, 30 июня 2019 года
Кирилл Шипицин/РИА «Новости»

В Иркутской области из-за повышения уровня воды в реках были эвакуированы более тысячи человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Как отмечается, к настоящему моменту было затоплено 42 приусадебных участка, а также 269 придомовых территорий и 147 жилых домов.

«Эвакуировано 1 тысяча 76 человек, из них 615 детей», — уточняется в пресс-службе.

Также добавляется, что в пунктах временного размещения сейчас находятся 41 человек, среди которых восемь — дети.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия в Тулуне продолжает расти.

Также стало известно, что новое наводнение захлестнуло Иркутскую область. По словам мэра Шелеховского района Максима Модина, в Иркутской области уровень Олхи составил 130 сантиметров, при критической отметки в 210. Иркут — 318 сантиметров, при критической — 480.