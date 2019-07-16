Пакистан простил Индию и открыл воздушное пространство

Пакистан после обострения отношений с Индией все же решил открыть свою воздушное пространство для всех коммерческих рейсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь небо над Пакистаном открыто для всех рейсов. Однако их все равно необходимо согласовывать со службой воздушного движения маршрутам.

Ранее сообщалось, что Индия и Пакистан обстреляли друг друга в Кашмире.

Кризис в отношениях Индии и Пакистана обострился после 14 февраля. Тогда смертник подорвал себя возле военных в северном индийском штате Джамму и Кашмир. В результате взрыва самодельной бомбы в Индии погибли 40 полицейских.