Людей экстренно эвакуировали из-за пробоины катера во Владивостоке

В управлении МЧС Приморья проинформировали о том, что катер сел на мель в бухте Житкова во Владивостоке, из-за чего пришлось эвакуировать людей. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, о произошедшем стало известно 13 июля в 08.50 (1.50 мск), когда поступила просьба о помощи от людей на катере в Уссурийском заливе в районе мыса Каразина.

«Как было установлено, плавсредство получило пробоину корпуса и село на мель», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с судна были эвакуированы 13 человек, которых доставили на берег. Два человека отказались от эвакуации.

Ранее представитель погранведомства Литвы Гендрюс Мишутис заявил, что служба охраны госграницы балтийской республики расследует инцидент, в ходе которого литовский прогулочный катер нарушил границу России.