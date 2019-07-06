Избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки

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Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказала о том, что при обследовании семилетней девочки из Ингушетии были обнаружены старые травмы позвоночника и переломы ребер. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам медика, за спасение кисти ребенка придется бороться.

«И с уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно», — заявил Рошаль.

Он добавил, что врачи неожиданно обнаружили старые повреждения. Они не требуют хирургического вмешательства. Как отметил заведующий отделением гнойной хирургии медицинского учреждения Павел Мединский, состояние ребенка оценивается как тяжелое. Левая рука сохранна, а ситуация с правой рукой сложнее.

«Нужно минимум десять сеансов по часу каждая, чтобы восстановить кровоток, в том числе в правой руке», — сказал Мединский.

Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова проинформировала о том, что родители девочки из Ингушетии, которую избивали родственники, были найдены. Родители ребенка находятся в разводе. Отец не видел девочку долгое время, а ее мать вступила в новый брак.