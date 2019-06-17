Иллюзионист пропал при попытке порвать оковы под водой

Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири («волшебник Мандрейк») пропал без вести во время исполнения трюка. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел 16 июня в городе Калькутта.

Как отмечается, «волшебник Мандрейк» пытался освободиться от оков, находясь в ящике под водой. Однако на воде фокусник так и не показался.

«По всей видимости, течение унесло иллюзиониста», — уточнили в местной полиции.

В настоящее время ящик с иллюзионистом пропал. Спасатели пытаются найти его.