Иллюзионист пропал при попытке порвать оковы под водой
Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири («волшебник Мандрейк») пропал без вести во время исполнения трюка. Об этом сообщает РИА «Новости».
Уточняется, что инцидент произошел 16 июня в городе Калькутта.
Как отмечается, «волшебник Мандрейк» пытался освободиться от оков, находясь в ящике под водой. Однако на воде фокусник так и не показался.
«По всей видимости, течение унесло иллюзиониста», — уточнили в местной полиции.
В настоящее время ящик с иллюзионистом пропал. Спасатели пытаются найти его.