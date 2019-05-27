Строительный кран упал на жилой дом
В Перми строительный кран рухнул на жилой дом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
Как отмечается, в результате инцидента пострадал один человек, на место происшествия выехали врачи.
«Да, упал. Подробности выясняются», — уточнила собеседника агентства.
По предварительной информации, причиной падения могли стать неблагоприятные погодные условия. В понедельник, 27 мая, в городе наблюдается сильный ветер и дождь с грозой.
Ранее сообщалось, что башенный кран упал на западе Москвы.