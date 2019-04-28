«Желтый» уровень погодной опасности вновь продлен в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на понедельник, 29 апреля. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Гидрометцентр России.

Как отмечается, погода представляет опасность из-за высокого риска возникновения пожаров.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности был продлен в Москве на воскресенье, 28 апреля.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.