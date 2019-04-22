В РПЦ оценили приостановку переименования УПЦ

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Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков отреагировал на данные о приостановке украинским судом переименования канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает ТАСС.

По словам Волкова, с учетом непредсказуемости политической обстановки на украинской территории такое решение можно воспринимать оптимистично.

«В условиях нынешней непредсказуемой политической обстановки на Украине это достаточно позитивное решение можно воспринимать со сдержанным оптимизмом», — сказал Волков.

Он также выразил надежду на то, что оно будет реализовано.

Ранее Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической УПЦ.