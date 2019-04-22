Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве

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В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое решение суд принял после заявления Киевской митрополии УПЦ. Оно объясняется тем, что в противном случае станет невозможным или может быть осложнено восстановление прав или интересов истца.

Ранее в Раде потребовали от Порошенко раскрыть детали соглашения с патриархом Варфоломеем.