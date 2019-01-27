Российского туриста арестовали в Израиле за запуск дрона
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил об аресте российского туриста за запуск дрона в районе международного аэропорта имени Даивда Бен-Гуриона близ Тель-Авива, передает ТАСС.
«За запуск дрона в районе аэропорта Бен-Гурион арестован 46-летний турист из России. Арест ему продлен на сутки», — сказал Зингерман.
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Он уточнил, что россиянина отправят домой 28 января.
Пресс-служба полиции сообщила, что 46-летний россиянин «был задержан охраной аэропорта в конце недели».