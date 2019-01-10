Скончался онкобольной мальчик, о котором рассказали Путину

Трехлетний онкобольной мальчик Владислав Шестаков из города Черемхово Иркутской области скончался в больнице после резкого ухудшения состояния здоровья, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный Минздрав.

Во время президентской пресс-конференции журналист из Владивостока попросил российского лидера Владимира Путина помочь трехлетнему мальчику, которому диагностировали злокачественную опухоль симпатической нервной системы.

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«Состояние мальчика резко ухудшилось в ночь на четверг [10 января], и он скончался», — сообщили в Минздраве.

Врачи констатировали, что заболевание мальчика более не поддавалось лечению — он был признан неизлечимо больным и нетранспортабельным. Специалисты порекомендовали назначить ему паллиативную терапию.

Ранее сообщалось, что Путин выпил чаю с мальчиком, которому обещал полет на вертолете.