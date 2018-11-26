В Китае разыскивают самую красивую преступницу страны
Китайская полиция разыскивает преступницу, которая поразила пользователей соцсетей своей красотой. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
Сообщается, что девушка, возраст которой примерно 19 лет, подозревается в мошенничестве. По информации полиции, она состояла в группировке, которая на протяжении полугода обманом отбирала деньги у посетителей баров и чайных домов.
Реклама
После того, как сотрудники правоохранительных органов выложили фотографию подозреваемой в сеть, пользователи восхитились ее красотой. Некоторые из них заметили, что при таких внешних данных девушка могла бы зарабатывать гораздо больше в качестве видеоблогера.
Ранее сообщалось, что шестилетнюю девочку из России назвали самой красивой в мире.