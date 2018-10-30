В Германии обезвредили бомбу весом 125 кг

В немецком городе Франкфурт-на-Майне специалисты обезвредили бомбу времен Второй мировой войны. Об этом пишет Bild.

Отмечается, что бомба весом 125 кг была обнаружена 29 октября во время строительных работ в городе. Для ее обезвреживания, которое закончилось в 3.00 мск, были эвакуированы примерно 16 тыс. человек.

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«Обезвреживание бомбы было успешным», — говорится в заявлении городской пожарной службы.

Ранее сообщалось, что во Франкфурте-на-Майне во время строительных работ была обнаружена бомба времен Второй мировой войны.